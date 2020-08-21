المعارضة التركية لأردوغان: اكتشاف الغاز يفيد مستثمريك فقط

قالت الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري التركي، سيلين سايك بوك، إن اكتشاف الغاز الطبيعي لن يفيد الشعب التركي في شيء، بل إنه سيتسبب في رفع الفواتير، جاء هذا في حديث لها لقناة "خلق تي في".

وأوضحت سيلين، قبل إعلان أردوغان البشري التي أفصح عنها، اليوم، أن الادعاءات المزعومة حول أن البشرى تتمثل في اكتشاف مصدر للغاز الطبيعي، لن تعم بالفائدة على الشعب التركي، بل على العكس تمامًا ستثقل كواهلهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضافت سيلين، أن هذه الادعاءات، إن ثبُت صحتها، ستكون فائدتها للمستثمرين الموالين لرئيس النظام رجب طيب أردوغان، أما عن الشعب فل يستفيد مطلقًا من شيء كهذا.

وأعلن أردوغان، من مدينة إسطنبول، عن البشرى التي زعم أنه سيزفها إلى الأتراك، ومفادها أن بلاده اكتشفت أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود، من خلال سفينة فاتح بمخزون غاز يُقدر بـ320 مليار متر مكعب، زاعمًا أنه يستهدف تقديم الغاز ليستخدمه المواطنون الأتراك في العام 2023.