بطريركية موسكو تعلق على تحويل كنيسة أخرى في تركيا إلى مسجد

أعلن نائب رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، نيكولاي بالاشوف، اليوم، أن السلطات التركية لا تفي بوعودها حول إبقاء إمكانية الوصول إلى القيم الثقافية لآيا صوفيا، وتظهر عدم الاهتمام بالقيم الثقافية المسيحية.

وقال بالاشوف لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تحويل دير تشورا في إسطنبول إلى مسجد: "يبدو أن القيادة التركية مستعدة لمواصلة تجاهل القيمة العالمية لتراث بيزنطة المحتلة، الغريبة على فهمها".

وأضاف "وهذا لا يساهم في بناء ثقة وتعاون وصداقة بين شعوبنا، في السلام والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة"، وتابع "إنه مشهد مؤسف".

وأشار المتحدث إلى أن "وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإبقاء إمكانية الوصول إلى القيم الثقافية في كنيسة آيا صوفيا لا يُنفذ عمليا".

وأوضح أن "بعض أقسام المبنى بقيت غير متاحة، وهناك قيود على دخول النساء إلى داخل الكنيسة التي تم تحويلها إلى جامع، ومن المستحيل رؤية القيم الثقافية الرئيسية للكنيسة من الأماكن المتاحة لهن".

وأكدت إدارة شؤون الأديان التركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لـ"سبوتنيك"، أن دير تشورا في إسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة.