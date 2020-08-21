ناشطة بمجال حقوق الحيوان: إطعام الطيور في مصر رسالة بأنها بلد للسلام

قالت دينا ذوالفقار، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، إن إطعام الطيور في مصر وقدوم الكثير منها فور وضع الطعام لها على الأرض هي رسالة بأن القاهرة هي مدينة للسلام.

وأضافت "ذوالفقار" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أنها يوميًا منذ عامين تضع الطعام للطيور على الأرض، وتم تصوير مقطع فيديو لها بمنطقة الزمالك وتفاجأت بردود الأفعال عليه.

وأوضحت أن منطقة الزمالك تعبرها الطيور المهاجرة وتسكن أسفل كوبري 15 مايو، وتواصلت مع وزارة البيئة ومن ثم سيتم الاهتمام بتلك المنطقة لمشاهدة الطيور فيها: "هيحطوا يافطة إن المنطقة هي منطقة للطيور، وفيها أنواع الطيور المهاجرة".