7 إجراءات يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي بصفة مؤقتة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 7 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب توصيل التيار بصفة مؤقتة لحين استكمال إنشاءات المبنى بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي:

- بطاقة الرقم القومي.

- طلب العميل بتركيب عداد بصفة مؤقتة.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتوصيل المؤقت.

- قيام المشترك باستيفاء طلب توصيل الكهرباء.

- إجراء المعاينة على الطبيعة وحساب تكلفة المقايسة وإدراجها للسداد.

- قيام المشترك بسداد قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر في حال طلبها.

- تنفيذ المقايسة وتركيب العداد والانتهاء من الطلب.

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

- يستغرق تركيب الخدمة 3 أيام من تاريخ سداد المقايسة واستخراج التصاريح.

- تقدر الرسوم طبقًا للمقايسة الفنية.