7 إجراءات يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي بصفة مؤقتة
كتب:
سلامة عامر
10:13 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
عدادات كهرباء "أرشيف"
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 7 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب توصيل التيار بصفة مؤقتة لحين استكمال إنشاءات المبنى بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي:
- بطاقة الرقم القومي.
- طلب العميل بتركيب عداد بصفة مؤقتة.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتوصيل المؤقت.
- قيام المشترك باستيفاء طلب توصيل الكهرباء.
- إجراء المعاينة على الطبيعة وحساب تكلفة المقايسة وإدراجها للسداد.
- قيام المشترك بسداد قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر في حال طلبها.
- تنفيذ المقايسة وتركيب العداد والانتهاء من الطلب.
- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.
- يستغرق تركيب الخدمة 3 أيام من تاريخ سداد المقايسة واستخراج التصاريح.
- تقدر الرسوم طبقًا للمقايسة الفنية.