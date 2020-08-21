الكهرباء: رفع كفاءة الشبكة لخدمة 1.2 مليون مشترك القليوبية

يضم قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، 8 هندسات بكل من (مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر)، ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بالقطاع حوالى 1.2 مليون مشترك منهم 282 ألف مشترك مسبوق الدفع .

وقامت الشركة بتنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة، تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد 4 فرق بقطاع القليوبية بإجمالي 36 فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.