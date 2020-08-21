أمين "الأعلى للآثار" يستعيد ذكرياته مع داني جلوفر في الأقصر عام 2018

نشر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صورة له مع الممثل والمخرج الأمريكى داني جلوفر، تعود إلى عامين خلال زيارته للأقصر عام 2018، على هامش حضوره فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته السابعة.

ونشر وزيري، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مع دانى جلوفر الممثل والمخرج الأمريكى خلال زيارته للأقصر عام 2018".

وفي النسخة السابعة استدعى مسئولوا مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، النجم داني جلوفر، كضيف شرف وعضو بمسابقة الحريات وعقد له مؤتمر صحفي بمعبد الأقصر، ووصف النجم العالمي المهرجان بأنه يوحد شعوب القارة السمراء من خلال السينما كما وصف الآثار المصرية بأنها رمز للإبداع والابتكار، معربا عن سعادته بزيارته لتلك المحافظة التاريخية الخالدة ولمشاهدته الآثار المبهرة.