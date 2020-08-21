عراقيون يتظاهرون وسط البصرة تنديدا بالاغتيالات والخلافات العشائرية

تظاهر المئات من مواطني محافظة البصرة، عصر اليوم، وسط المحافظة تنديدا بعمليات الاغتيال والخلافات العشائرية المسلحة، التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت "السومرية"، أن المتظاهرين انطلقوا بمسيرة احتجاجية من ساحة الاعتصام في الجبيلة إلى مكتب مجلس النواب في البصرة.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى وجود انتشار أمني مكثف حول المنطقة القريبة من مكتب مجلس النواب في حي الساعي وسط المحافظة.