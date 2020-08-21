جمارك مطار برج العرب تضبط مسدسا و2 سلاح أبيض وطائرة تجسس

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للموانئ الجوية بمطار برج العرب برئاسة عصام حسنين، محاولة تهريب مسدس ضغط هواء و2 سلاح أبيض و3 صواعق كهربائية وطائرة تنصت وتجسس بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم (TK 0696) القادمة من إسطنبول اشتبه كل من أحمد البنا (رئيس الوردية)، وخالد عبدالعزيز (مأمور الحركة) فى الراكب (S.T) جنسية أجنبية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك، أجاب بالنفى، وقد ظهرت عليه علامات التوتر والقلق.

وتم تمرير حقائبه على جهاز كشف الأمتعة وتم تأكيد الاشتباه بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من الفيزيائى إيهاب شوقى (رئيس القسم)، والفيزيائى محمود محمد الوحش فتم تأكيد الاشتباه.

وبعرض الأمر على، مستور سالم أبوثلاث مدير الجمرك، قرر تقديم أقرار وصول للراكب لتدوين محتويات حقائبة، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة من: طه زكريا الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى، وخالد عبد العزيز مأمور الحركة ، محمود إبراهيم النجار(مأمور الحركة) ، تحت أشراف رئيس الوردية أ. أحمد البنا.

وقد أقر الراكب بخط يده أنه يحمل أمتعة وبعض الهدايا الشخصية فقط لا غير.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود مسدس ضغط هواء أمريكي الصنع ماركة دايزي (Daisy® Powerline Air Pistol) مزود بأسطوانات غاز ثانى أكسيد الكربون -14 أسطوانة صغيرة- لتسريع المقذوف و 3 صواعق كهربائية (الكتريك شوك) ماركة POLICE امريكي الصنع بالعلبة والجراب والشاحن و 2 مطواه بنصل معدنى حاد وطائرة موجهة تعمل بالريموت كنترول ماركة Holy Stone تستخدم في مجال التصوير الجوي ويمكنها تصوير مقاطع فيديو عالية الوضوح، بدقة 720p كبث مباشر، وتبلغ سرعة طيرانها ما يقارب 50 كيلومتراً في الساعة، ويمكن التحكم بها بإيماءات اليد. مزودة بعدد من المستشعرات الذكية والتقنيات، ويمكن طيها ووضعها في حقيبة الظهر. بالإضافة لذلك فيمكن استخدام جهاز للتحكم عن بعد بمدى 1.2 ميل، وهي تحتوي على الكاميرا الرئيسية، نظام أمامي سفلي downward-facing للرؤية وبها نظام تثبيت الدوران المكون من ستة محاور مع تقلبات اتجاهية رباعية بزاوية 360 درجة، ومزودة بمصابيح LED للرحلات الجوية الليلية، ومنصات هبوط لينة.

وتم ضبط جهاز تتبع (GPS)عالى الدقة وبمواصفات دقيقة جداً مخبأة داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإرسالها مع الراكب للنيابة العامة للتحقيق، وحرر المحضر محمود إبراهيم النجار.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.