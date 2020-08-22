تفاصيل تمويل العمليات الاستثمارية من بنك ناصر لشباب الخريجين

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، تمويل العمليات الاستثمارية، كأحد الخدمات المصرفية التابعة له، بهدف تشغيل شباب الخريجين للحد من البطالة من خلال عمل بروتوكولات مع أجهزة شباب الخريجين بالمحافظات لتخفيف العبء عن الدولة، وتحسين الدخل، ويتم منح التمويل لأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لتمويل العمليات الاستثمارية، وفقا لما حدده البنك استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئة المستهدفة من تمويل العمليات الاستثمارية

ـ شباب الخريجين وربات البيوت الراغبين في تحسين دخل أسرهم وفقا للبروتوكول مع جهاز تشغيل الخريجين.

ـ أصحاب المعاشات وورثته.

شروط الحصول على تمويل العمليات الاستثمارية من بنك ناصر

ـ تقديم طلب للفرع لتحسين دخله موضحا به جميع البيانات المطلوبة.

ـ يشترط ألا يزيد الدخل الشهري لطالب التمويل عن 3000 جنيه.

ـ يوجد فترة سماح لا تقل عن شهرين قبل سداد أول قسط.

المصاريف الإدارية لتمويل العمليات الاستثمارية

ـ يتم حساب نسبه 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح التمويلات الاستثمارية من بنك ناصر ونسب عبء الدين

ـ ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافى الدخل الشهري للعميل وقد تصل الى 90% وفقا للشروط والأحكام.

ـ ألا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 عاما.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية من بنك ناصر

ـ أصحاب المرتبات، تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات، تحويل المعاش على البنك وفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات، تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الادخارية، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على التمويل الاستثماري من بنك ناصر

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال مرفق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.

ـ صورة عقد الإيجار أو التمليك.