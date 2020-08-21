"أوتشا": الفيضانات أثرت على 263 ألف شخص في السودان

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المستمرة في السودان منذ منتصف يوليو الماضي، أثرت على أكثر من 263ألف شخص في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد حتى 19 أغسطس الجاري، وفقًا لمفوضية العون الإنسانية الحكومية.

وأوضح مكتب أوتشا بالسودان، في تقرير اليوم، أن العواصف والفيضانات المستمرة تتسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في المنازل والمدارس ونقاط المياه والبنية التحتية الرئيسية الأخرى.

وأشار "أوتشا"، إلى تدمير أكثر من 26 ألف منزل بشكل كامل، إضافة إلى تقارير عن تضرر أكثر من 25 ألف منزل، وتضرر عشرات المدارس وتعذر السير في عدة طرق.