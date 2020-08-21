مقاطعة أونتاريو الكندية تمدد أوامر الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

مددت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، أوامر الطوارئ مرة أخرى لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى 22 سبتمبر المقبل.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة أونتاريو، سيلفيا جونز، في بيان اليوم، إن المقاطعة لا تزال بحاجة إلى الآليات اللازمة لمواجهة "كوفيد-19" حتى مع استمرار انخفاض الحالات الجديدة.

وأوضحت جونز: "شهدنا تقدما كبيرا في معركتنا ضد كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن حذرنا. يجب أن نواصل التعافي بأمان وتدريجيا، وفي الوقت نفسه معالجة الآثار المستمرة لهذا الوباء. إننا نجري مراجعة وتقييم مستمرين لجميع الأوامر لتحديد ما إذا كانت لا تزال ضرورية وسنقوم بتخفيف القيود أو رفع أوامر الإغلاق عندما يكون ذلك آمناً".

وقالت المقاطعة إنها ستسمح بإلغاء بعض الأوامر، بما في ذلك الأمر الذي سمح لمجالس المدارس بإعادة نشر العمال في مرافق الرعاية الصحية للاستجابة للوباء، مضيفة إن هناك مراجعات مستمرة لتحديد أوامر الطوارئ المتبقية الضرورية.ويمكن تمديد أوامر الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوما في كل مرة، وفقا للقانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المقاطعة عن تسجيل 13 حالة بالوباء، اليوم، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد الإصابات تأتي نتيجة خلل تقني أدى إلى فقدان العديد من الحالات في اليوم السابق، كما سجلت المقاطعة 3 وفيات جديدة بالفيروس.