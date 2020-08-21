بدء صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي 1 سبتمبر
كتب:
أسماء زايد
07:49 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
صرف المعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي في اليوم الأول من سبتمبر.
وحددت شرائح الصرف وفقا للآتي:-
- 1000 جنيه فأقل: يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمير.
- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000: يوم الخميس 3 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر.
- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه: يوم الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.
- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحدده لهم، اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.