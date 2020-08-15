شروط وإجراءات صرف منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية

يلجأ الكثير من الشباب إلى الحصول على قروض شخصية لتوفير احتياجات الزواج، وفي إطار اهتمام الدولة بفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحة الزواج للبنت أو الأخت، وذلك في حال قطع المعاش بسبب زواجها بمجموع عام من قيمة المعاش.

وتستعرض "الوطن" الشروط والإجراءات المطلوبة لصرف منحة الزواج من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي لها:

إجراءات الحصول على منحة الزواج:

- على الراغبة في الحصول على منحة الزواج التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تتمثل في:

1- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

3- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة الزواج:

- أن تكون طالبة المنحة من المستحقين للمعاش.

- أن تكون طالبة المنحة لم تحصل على منحة الزواج من قبل.

- يكون الحد الأدنى للمنحة مائتي جنيه.

- تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنه من تاريخ استحقاقها.