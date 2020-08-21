تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء بشرق وغرب المنصورة.. غدا

أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن تنبيه قطاع كهرباء الدقهلية جنوب، هندسة كهرباء المنصورة غرب، بأنه سيتم الفصل الشامل لإجراء الصيانة الشاملة بلوحة سندوب الجبانات من الساعة الخامسة صباحا إلى الثامنة صباحا وذلك يوم السبت الموافق 22 أغسطس.

وبحسب بيان رئاسة الحي، فإن المناطق التي سيتم الفصل عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة هي: الشارع عبد السلام عارف من ميدان السكة الجديدة وحتى ميدان الساعة، شارع سكة سندوب، شارع المدشات، شارع مقابر المسيحين، شارع الشيخة عائشة، ميدان مشعل، منشية المصطفى، سوق الجملة، شارع عطا الله خلف سوق الجملة، ميدان الطميهي، شارع الخلا، ميدان الشيخ حسانين، مستشفى التأمين الصحي بالعباسي، فرن الدقهلية بميدان العيسوي، الشوارع المتفرعة من شارع الجميل خلف مقابر المسيحيين".

وفي نطاق هندسة شرق المنصورة هي:۔ "مدينة مبارك، منطقة المرور، منطقة الإستاد، عزبة الشال، عزبة عقل، مدينة السلام، مجمع المحاكم، مساكن الشناوي، قسم ثان المنصورة، مستشفى التأمين الصحي بسندوب، مستشفى المنصورة الدولي ، حوض أبو الليل، شارع سعد الشربيني، الزهراء".