مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء اندلاع حريق بفندق جنوبي إسبانيا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين بجروح، اليوم، جراء حادث اندلاع حريق في فندق فاخر بمدينة مربلة بمحافظة ملقة جنوب إسبانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه لا يوجد سوى سائح يحمل الجنسية الفرنسية الذي لقي حتفه وأنه كان يقيم بالفندق، بينما أصيب الآخرون خلال محاولتهم الفرار من النيران، وفقا لما ذكرته شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يفرون من الحريق بالفندق الواقع بمنطقة "بورت بانوس" من خلال النوافذ ويتسلقون نُزولا الطوابق عبر واجهة المبنى.

وأشارت السلطات، إلى أنه تم إجلاء نحو 100 نزيل وموظف من الفندق وكذلك السكان المقيمين في مبنى قريب.

من جانبها، أوضحت وكالة الحماية المدنية بملقة، أن الأمر استغرق أكثر من 3 ساعات قبل أن يتمكنوا من إخماد النيران المستعرة التي اندلعت في تمام الساعة الـ 6 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد.