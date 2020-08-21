ممثل الصحة العالمية بالقاهرة: فريق من الخبراء سيصل مصر خلال أيام

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر أدارت التعامل مع أزمة كورونا بنجاح من خلال الإستراتيجيات والسياسات التي انتهجتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث كانت إدارة شاملة لجميع الجوانب وعلى كل المستويات، مشيدة بدور الدكتورة هالة زايد، الريادي في مواجهة الفيروس، موجهة الشكر لها على دورها في تعزيز مفهوم الصحة للجميع وبالجميع من خلال من مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتغطية الصحية الشاملة من خلال العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفتت "القصير" خلال مشاركتها بالويبينار الذي نظمته اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إلى أن مصر من أوائل الدول التي شاركت في تجربة التضامن الدولية لتوسيع التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنه سيصل فريق من الخبراء إلى مصر خلال الأيام القادمة، لدراسة وتقييم الوضع لتكون مصر من الدول المصنعة للقاحات لتحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الخاصة بالفيروس.

وخلال تقديمه الجلسة الافتتاحة للويبينار، وجه الدكتور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على جهودها المبذولة في إدارة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا اليوبينار المنظم اليوم هو رسالة لتعريف أطباء مصر بالخبرات المصرية لمواجهة فيروس كورونا، ليكونوا على دراية بكل ما هو جديد، وسيكون هناك سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية.