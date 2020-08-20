"الصحة العالمية": إصابات فيروس كورونا ترتفع إلى 21 مليوناً

أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج الصحية فى منظمة الصحة العالمية، أمس، عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى العالم إلى 21 مليوناً، بينهم مليونان فى إقليم شرق المتوسط، فيما أكدت عدم التوصل إلى لقاح فعال للوقاية من الفيروس حتى الآن، لهذا فإن الأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المنظمة: لا يوجد لقاح فعال للوقاية حتى الآن.. ومليونا إصابة فى إقليم شرق المتوسط.. و"الحجة": اللقاح الروسى لم يستكمل التجارب السريرية

وخلال مؤتمر صحفى، أمس، قالت «الحجة» إن «الجهات والهيئات الدولية المختلفة تتعاون لتسريع إنتاج اللقاحات، لافتة إلى أن «هناك 29 لقاحاً فى مرحلة التجارب السريرية، و132 لقاحاً فى مرحلة تقييم ما قبل التجارب السريرية»، وأكدت أن تطوير لقاح فيروس كورونا هو الأمر أكثر إلحاحاً بالنسبة للعالم خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى سعى العالم للوصول إلى لقاح فعال لكورونا قبل نهاية العام، مضيفة: «رغم التفاؤل الحذر، يجب عدم الاعتماد على اللقاحات المستقبلية وحدها، لكن يجب اتباع التدابير الاحترازية لاكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها، وحماية تنفسنا والمحيطين بنا، وترك مسافات آمنة مع الآخرين، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات، وغسل الأيدى باستمرار».

وأوضحت أن المنظمة تتواصل باستمرار مع السلطات الصحية فى روسيا لمتابعة مستجدات اللقاح الروسى، إلا أن مرحلة التجارب السريرية الخاصة به لم تكتمل حتى الآن، مشيرة إلى أن السبب وراء ارتفاع الإصابات بكورونا فى عدد من الدول مؤخراً هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزاحم، وعدم ارتداء الكمامات، نظراً لتعامل البعض مع الفيروس باعتباره انتهى.

وحذرت «الحجة» من موجات عديدة من فيروس كورونا، حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى الدول، خاصة أن العالم يخرج من مرحلة الخطر حتى الآن، مضيفة أن فيروس كورونا لم يتحور أو يطرأ عليه أى تطور، فنسبة 80% من المرضى يصابون بأعراض بسيطة، بينما نسبة تتراوح بين 5 و10% فى حاجة للدخول للمستشفيات، و5% فقط تحتاج للعناية المركزية، أما نسبة الوفيات فتتراوح بين 3 و5%.

وقالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للمناعة والأمراض الممكن إيقافها باللقاحات، فى منظمة الصحة العالمية، إن «المنظمة معنية بتوفير اللقاح لكل دول العالم، ونتكاتف مع عدد من التحالفات والمنظمات لوضع استراتيجية تضمن وصول اللقاحات إلى جميع دول العالم، خاصة الفقيرة، بما يحقق التوزيع العادل لها».

من جهة أخرى، تواصل خروج المتعافين من مستشفيات العزل فى كل أنحاء الجمهورية، ففى المنوفية، قالت مصادر بمديرية الصحة، إن 7 أعضاء فى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل تعافوا من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن الوضع الوبائى أصبح أفضل خلال الفترة الحالية، وارتفع عدد المتعافين من الأطقم الطبية إلى 287 شخصاً.

وأضافت أن إجمالى إصابات كورونا بين الأطقم الطبية منذ بداية الجائحة بلغ 456 حالة، مشيرة إلى استعداد عدد من المستشفيات فى المحافظة لإعلان الـ«صفر إصابات»، ليتبع هذه المرحلة العودة إلى استقبال الحالات المرضية المتنوعة.

وسجلت محافظة القليوبية 11 إصابة جديدة بكورونا فى مدن الخانكة وبنها وطوخ وقليوب، أمس، بينما سجلت 7 مراكز ومدن أخرى «صفر إصابات»، وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن «المستشفى استقبل 5 حالات اشتباه، بينما بلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 320 حالة».

وأعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية عن وضع الدعم الميدانى للأعضاء والاستشارات العامة أثناء جائحة كورونا على رأس أولوياتها، مع ارتفاع أعداد الإصابات بينهم إلى 740 حالة خلال شهرين، بين حالات اشتباه وأخرى مؤكدة، موضحة فى بيان صحفى أن «غرف عمليات النقابة مستمرة فى مساندة الزملاء منذ 11 يونيو الماضى للتصدى لأزمة كورونا، ومتابعة حالتهم وذويهم».

وأضاف البيان أن 20 صيدلياً احتجزوا فى مستشفى الصدر بكوم الشقافة، و15 حالة بمستشفى العجمى العام، و28 حالة بمستشفى الحميات، و17 حالة بمستشفى جمال عبدالناصر، و8 حالات بمستشفى صدر المعمورة، و4 حالات بمستشفى العامرية العام، و22 حالة بمستشفى أبوقير العام، و12 حالة بمستشفى أبوقير التخصصى، و14 حالة بمستشفى الجمهورية، و7 حالات بالمدينة الجامعية فى سموحة.

وقال الدكتور محمد على، وكيل مديرية الصحة فى مطروح، إن أعداد مصابى كورونا ارتفعت فى مستشفيات العزل بالمحافظة، موضحاً فى تصريحات لـ«الوطن» أن مستشفى عزل النجيلة سجل عدد 32 حالة إيجابية، بينما سجل مستشفى الصدر 10 حالات، ومستشفى الحميات 4 حالات، بالإضافة لحالتى اشتباه فى مستشفى الحمام المركزى.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف، عن تعافى 8 مصابين من فيروس كورونا فى مستشفى الفشن المركزى، عقب خضوعهم للرعاية الصحية، كما تعافى الدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات فى مديرية الصحة من الإصابة بكورونا، عقب تلقيه العلاج والخضوع للعزل المنزلى 14 يوماً.

استمرار خروج المتعافين من المستشفيات