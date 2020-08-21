أسعار تذاكر أشهر 10 حدائق بالقاهرة تفتح أبوابها للزوار الأسبوع المقبل

تستعد الحدائق والمتنزهات لفتح أبوابها أمام الجمهور خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتحها باستقبال 50% من الزوار مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ يأتي ذلك بعد غلقها أكثر من 5 أشهر حتى الآن بسبب تداعيات كورونا.

وقرر مجلس الوزراء أن يتم إعادة فتح المتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية.

وقال اللواء محمد سلطان، مدير الحدائق المتخصصة بالقاهرة لـ"الوطن"، إنّه سيتم تطهير جميع بوابات الحدائق، مع التزام جميع الزوار الدخول بالكمامة، والتشديد على أمن الحدائق بمنع التجمعات داخل الحدائق وخاصة منطقة الكافتيريات مع حظر تقديم الشيشة، وتوفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.

وأضاف مدير الحدائق المتخصصة في حديثه لـ"الوطن" أن سعر التذاكر لجميع الحدائق ثابت ولن تتأثر بتقليل نسبة الإشغال بالمتنزهات، على أن تفتح جميعها أبوابها أمام الجمهور ابتداءً من السبت المقبل.

وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الحدائق وأسعار التذاكر على النحو التالي:

حدائق وزارة الزراعة بالجيزة

ومن المقرر أن يتم فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة وهي: الحيوان، والأسماك، والأورمان يوم الاثنين المقبل.

ويبلغ سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع، عدا الثلاثاء يبلغ سعر التذكرة 65 جنيهًا للفرد.

ويبلع سعر تذكرة دخول حديقة الأورمان جنيهين للفرد، و20 جنيهًا للسيارة بما فيها من أفراد.

وتقع حديقة الأسماك في منطقة الزمالك ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد الواحد.

حديقة الأزهر

من أبرز المتنزهات بالعاصمة، وتوجد قرب قلعة صلاح الدين، وتوجد بها كافيهات وأماكن ترفيهية للأطفال، يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية بـ25 جنيهًا.

فاميلي بارك

توجد في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب على طريق السويس الصحراوي، وسعر تذكرة الدخول 60 جنيهًا للفرد طوال الأيام الأسبوع، شاملة "دخول الحديقة، حديقة الحيوان والسفاري، بانوراما الأسلحة، ثلاث مناطق ألعاب ثابتة"، عدا يومي الجمعة والسبت بـ70 جنيهًا.

الحديقة الدولية

تقع الحديقة الدولية فى نطاق حي مدينة نصر برسم دخول 10 جنيهات للفرد.

حديقة الشيخ زايد المركزية

تشمل عددًا من المطاعم والكافيتريات الموزعة على الحديقة، إضافة إلى ممرات المشاة، والأماكن المخصصة للأطفال وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وجرى تحديد سعر التذكرة بـ25 جنيهًا لجميع الفئات.

حديقة الفسطاط

تضم الحديقة عددًا من المطاعم وملاهي للأطفال والكبار، وتقع في مصر القديمة، ويبلغ رسوم الدخول بين 3 إلى 5 جنيهات للفرد.

الحديقة اليابانية

يوجد بها مجموعة كبيرة من التماثيل، ويمكن التقاط صور تذكارية مميزة بها، وتقع في حلوان، وتبلغ رسوم الدخول 10 جنيهات للفرد.

حديقة الميريلاند

تقع الحديقة على مساحة 50 فدانًا، وتمتد على طول ثلاث محطات للمترو، ومليئة بالأشجار العالية، وبها بحيرات، وتعد من أكبر حدائق حي مصر الجديدة بالقاهرة، وسعر تذكرة الدخول من الأحد إلى الخميس 20 جنيهًا و30 جنيهًا يومي الجمعة والسبت.