ننشر ضوابط إعادة فتح الحدائق والملاهي والمتنزهات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، لحين إشعار آخر، كما جرى اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير، التي يجري تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيجري السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية.

ضوابط فتح الحدائق والملاهي والمتنزهات

ـ يشترط أن تكون المنشأة محاطة بأسوار.

ـ نسبة الإشغال لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

ـ ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام بالمطاعم والكافتريات، و1 متر بين كل شخص وآخر، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.

ـ تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

ـ وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

ـ توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.

ـ حظر تقديم الشيشة داخل المطاعم والكافيهات.

ـ وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، والألعاب.

ـ الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

ـ وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.

ـ توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

ـ حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.

ـ يجري سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لإعلان آخر مستجدات القرارات المتخذة لمواجهة الفيروس.

جاء الاجتماع بحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وعقب الاجتماع، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، تقدم في بدايته إلى جموع الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون هذا العام، عام خير وبركة ونماء، للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية.

وأكد مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، والاجتماع الذي تلاه للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، شهدا مناقشة تطورات الوضع الراهن في مصر، لافتا إلى أن الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية، أكدوا أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين، وضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة.