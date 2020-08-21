الأحد.. مزاد علني لبيع كمامات طبية وتفاح إيطالي في دمياط

أعلنت مصلحة الجمارك عقد الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن عقد جلسة مزاد علني للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأحد المقبل الموافق 2020/8/23 في الساعة العاشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته وذلك لبيع 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 5510 كمامة طبية أنواع مختلفة طبقا لكراسة الشروط.

واللوط الثانى عبارة عن 2184 كرتونة تفاح إيطالي مرقوم درجة أولى بوزن 18 طنا و909 كيلوجرام وقد تم الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزية لجمارك دمياط والمعاينة مرة واحدة يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا.

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط وسوف تعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأحد القادم الموافق 2020/8/23 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويشترط لدخول المزاد تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد- سداد 50 ألف جنية تأمين المزاد - ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى - حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق - يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع -البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.