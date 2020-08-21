960 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" في دمياط

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن مديرية التربية والتعليم انتهت من استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية العامة، والتي سيؤديها 960 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيؤدي امتحان اللغة العربية غدا 70 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، حيث جرى الانتهاء من تجهيز وتطهير وتعقيم 10 لجان بـ10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حراري وكذا توفير كمامات واقية.