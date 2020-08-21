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مقتل شخص في مشاجرة بحي فيصل بالسويس 

كتب:

سيد نون
09:45 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقى شخص مصرعه بمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة نجد بحي فيصل بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، وتم نقله إلى مشرحة السويس العام. 

كانت مستشفى السويس العام استقبل "م. ج" مصابًا بجرح نافذ بصدر إثر تعرضه لطعنه بسلاح أبيض من أحد الأشخاص خلال المشاجرة التي أقيمت بين مجموعة من الأشخاص بحي فيصل. 

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فيصل وفريق من مباحث القسم بقيادة المقدم حسن عبدالرحمن رئيس المباحث، من أجل سرعة ضبط المتهم بقتل أحد الأشخاص المشاركين في المشاجرة.

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