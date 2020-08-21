"الصحة العالمية" تأمل بانتهاء أزمة كورونا في غضون عامين

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال جيبريسوس: "لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن جيبريسوس قوله إنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918" الإسبانية.

"كيرخوف": هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على كورونا

وبشأن تأثير التحور على الفيروس، قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على كورونا.

وأضافت كيرخوف، خلال إفادة في جنيف: "شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها".