إصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى العراقية

أشار مصدر أمني عراقي، اليوم، إلى إصابة 4 جنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانوا يستقلونها شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة من قبل عصابات داعش الارهابية على جانب طريق في قرية اللهيب ضمن قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى انفجرت على عجلة عسكرية نوع همر".

وأضاف المصدر-فضل عدم ذكر اسمه- أن "الانفجار أدى إلى احتراق العجلة (السيارة) وإصابة 4 جنود، تم نقلهم للمستشفى وفتح تحقيق بالحادث".