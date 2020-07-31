الجيش العراقي يعتقل 3 عناصر من داعش في ديالى ونينوى

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم، اعتقال 3 من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي ديالى ونينوى شمال البلاد.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، اثنان منهم في مدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد".

وأشار رسول إلى أن هذه العملية الأمنية جرت عقب صدور مذكرة اعتقال وفق المادة 4 إرهاب، موضحًا أنه بهذا العدد ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاجهزة الأمنية خلال شهر يوليو الجاري إلى 22 إرهابيا.

وتأتي هذه العملية الأمنية في الوقت الذي يستغل فيه تنظيم داعش الإرهابي تفشي كورونا المستجد وانشغال الحكومة العراقية بمحاربته؛ ليشن بين الحين والآخر هجمات لإثبات وجوده وتنشيط هجماته مع كل تحول سياسي أو مباحثات عراقية مع أطراف دولية.