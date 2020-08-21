صدور مذكرتي توقيف جديدتين في قضية انفجار ميناء بيروت

قال مصدر قضائي لبناني، اليوم، إن المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 6.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، عن المصدر القضائي، قوله، إن "القاضي فادي صوان استجوب اليوم المدعي عليه حنا فارس والمدعي عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما".

ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وبذلك، ارتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى 6 أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير ميناء بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفا على ذمة التحقيق.

وتحقق السلطات في انفجار الميماء المروع الذي تسبب بمقتل 181 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسببات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون تدابير وقاية.

وشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وحوّل انفجار الميناء في 4 أغسطس الجاري بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.