"الصحة" تشتري 4 أجهزة لتحديد استجابة المصريين لمناعة القطيع من عدمه

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، إن الوزارة قامت بشراء 4 أجهزة لقياس الأجسام المضادة لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم العمل بجهاز واحد حتى الآن في مقر المعامل المركزية في القاهرة، بعدما اشترطت بعض الدول مثل المغرب ضرورة حصول المسافرين على هذا التحليل بالإضافة إلى تحليل الـpcr، وأن قيمته المالية تبلغ 410 جنيهات ويتم استلامه خلال 24 ساعة.

وأضافت "الجندي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جارٍ إرسال جهاز إلى محافظة البحيرة لخدمة محافظات الوجه البحري، مقابل إرسال جهاز آخر إلى أسوان لخدمة محافظات الوجة القبلي، كما أنه سيتم إرسال جهاز آخر إلى محافظة الغردقة بمجرد استلامه.

وكشفت "الجندي" أن الأجهزة الثلاثة سيتم العمل بهم بداية من سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الوزارة بصدد القيام بتجربة الجهاز على مساحة صغيرة جداً على المواطنين، حيث يمكننا الجهاز من متابعة مناعة المواطنين خاصة الذين تمت إصابتهم بفيروس كورونا، وسوف نكتشف هل كوّن المصابون أجساماً مضادة ضد الفيروس، وهل يمكن أن يصاب البعض بالفيروس دون ظهور أعراض، وأنه من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة سيتم قياس حجم الإصابات الحقيقية بالفيروس والتأكد يهدف لكشف مناعة القطيع في مصر، حيث يقوم على التأكد من إذا كان لدينا مناعة القطيع من عدمه.