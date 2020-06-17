الصحة العالمية: مازلنا في الموجة الأولى لـ كورونا.. ولسه بدري جدا على مناعة القطيع

أكد الدكتور أمجد الخولي مستشار الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية أننا مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا وأن الموجة مازالت مرتفعة.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الوباء عبارة عن موجات وأن المنظمة نصحت الدول وحذرتها من تخفيف إجراءات الصحة العامة، مشددًا على ضرورة أن يكون التخفيف مدروس وتدريجي ويواكبه قدرة الدولة على الاكتشاف في حالة وجود إصابات جديدة.

وأشار أن بعض الدول حدثت فيها زيادة بعد الفتح مباشرة وأن بعض الدول حدثت فيها إصابات قليلة بعد الفتح التدريجي، مشددًا على أن قدرات الدولة على الاكتشاف والاستجابة وتعديل الخطط هي الفيصل، محذرًا من الفتح الكلي: "مهم الدولة تقوي أنظمتها الصحية ومراعاة الفئات الأكثر هشاشة ككبار السن وذوي الأمراض المزمنة وده يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل التخفيف".

وتحدث الخولي عن مناعة القطيع، قائلا إنه من الصعب الوصول لمناعة القطيع في الموجة الأولى للفيروس، وأن مناعة القطيع يلزمها إصابة أكثر من 60% من المواطنين، "لسه بدري جدا على مناعة القطيع".

وأعرب الخولي عن أمنياته بأن يكتسب الناس المناعة من المصل واللقاح وليس من مناعة القطيع، مشددًا على أن تكلفة مناعة القطيع عالية من الناحية البشرية.