محتجون يضرمون النيران في مبنى البرلمان في البصرة

أضرم محتجون يضرمون النيران في مبنى البرلمان في محافظة البصرة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتظاهر المئات من مواطني محافظة البصرة، عصر اليوم، وسط المحافظة تنديدا بعمليات الاغتيال والخلافات العشائرية المسلحة، التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وفي وقت لاحق، أشار مصدر أمني عراقي، إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران التي أضرمنها متظاهرون غاضبون بمحيط مكتب مجلس النواب في البصرة.

من جانبه، قال مصدر محلي في البصرة، اليوم، إنه تم إغلاق مكتب مجلس النواب في المحافظة من قبل المتظاهرين.

وأوضحت "السومرية"، أن المتظاهرين انطلقوا بمسيرة احتجاجية من ساحة الاعتصام في الجبيلة إلى مكتب مجلس النواب في البصرة.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى وجود انتشار أمني مكثف حول المنطقة القريبة من مكتب مجلس النواب في حي الساعي وسط المحافظة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، أدانت، أمس الخميس، قتل ناشطين اثنين في البصرة، واستهداف اثنين آخرين خلال الأسبوع الماضي.

وحثت البعثة الأممية، في بيان، الحكومة العراقية، على تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" للانباء، إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق محتجين في البصرة.

وفي سياق متصل، أشار مصدر أمني عراقي، إلى أن القوات الأمنية قطعت طريقا مهما وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "القوات الأمنية تقطع الطريق من تقاطع البادية باتجاه العشار في البصرة".

شرطة البصرة: تعاملنا باقصى درجات ضبط النفس

من جانبها، أكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، ان منتسبيها تعاملوا بأقصى درجات ضبط النفس رغم استعمال المتظاهرين قنابل المولوتوف.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان، إنه "بالرغم من التعامل الحسن وتأمين الحماية اللازمة لمظاهرة عدد من مواطني البصرة ولكن بالمقابل تم التصرف مع القوات الأمنية بالعكس حيث تم استخدام الزجاجات الحارقة و الحجارة مما أوقع عدداً من الجرحى في صفوف القوات الأمنية.

وأضافت قيادة شرطة محافظة البصرة، أنه "في الوقت الذي تؤدي قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في مكان التظاهر وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف".

وأكدت القيادة: "نلاحظ بصورة واضحة سبب استخدام عدد من المجاميع داخل المظاهرات قناني المولوتوف وبكميات كبيرة، فضلاً عن رمي الحجارة ما أدى إلى اصابات في صفوف القوات الأمنية بشظايا وجروح مختلفة وهذا الأمر يعد مخالفاً للقانون ما هو إلا محاولة لحرف مسار التظاهر السلمي و لخلط الأوراق ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة ".

ودعت قيادة الشرطة، جميع المتظاهرين السلميين إلى "التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون".

وأهابت قيادة شرطة المحافظة العراقية، بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين "الانتباه إلى ذلك وتشكر جميع المتعاونين معها لتأمين وحماية المتظاهرين".