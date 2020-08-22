ميركل تناقش السياسات الدفاعية مع الأمين العام للناتو الخميس المقبل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الخميس المقبل، بمقر المستشارة بالعاصمة الألمانية "برلين".

وقال "زايبرت"، في بيان اليوم، إن ميركل ستناقش مع الأمين العام، السياسات الدفاعية والأمنية، فضلا عن التطورات الحالية على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن ستولتنبرج، سيزور برلين للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.