شبانة: صرف بدل تدريب الصحفيين الإثنين

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين والقائم بأعمال أمين الصندوق، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.

وتابع في بيان صحفي، "كما أعلن بهذه المناسبة أنه تم شفاء الزميل العزيز الأستاذ حسين الزناتى تماما وسيتسلم مهام أمين الصندوق من جديد بداية من الأسبوع المقبل إن شاء الله حيث تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس "أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه"، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج "وتزيد عن مليوني جنيه"، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من اكتوبر (ويزيد عن اربعة مليون ونصف المليون جنيه ).

وقال شبانة: أتوجه هنا بالشكر للنقيب ضياء رشوان والمجلس الموقر على إصرارهم بتولى المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة بجانب عملى كسكرتير عام وهى ثقة غالية أحمد الله على إتمامها، وأشير إلى أن طابع هذا المجلس العمل والإنتاج فى صمت وهو امر اظنه محمودا مع النقيب ضياء رشوان ومجلسه.