عائشة بن أحمد: عائلتي شجعتني على الإقامة في مصر وخوض التمثيل

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إن أسرتها لم تعترض على حياتها في مصر منذ بداية خوضها تجربه التمثيل في مصر، وذلك بعدما نجحت في التمثيل بدولتها تونس، ورأوا مدى التزامها فشجعوها على خوض تلك التجربة في مصر.

وأضافت "بن أحمد" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC" أنها دائما ما تسعي إلى دراسة وتعلم سبل التمثيل في مصر، كما تتلقي دروسا في فن الإلقاء، موضحة أن أكثر الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور هو شخصيتها في مسلسل "نسر الصعيد": "الناس حبتها وتعاطفت معاها، وهي كانت شخصية بريئة وعفوية وإصرارها على حب البطل كان عفويا ولسه فيه ناس كده".

وأكدت الفنانة التونسية، أنها تتابع كل ما يكتب عنها على مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير وذلك لعلمها بأن ذلك هو المستقبل، ودائما ما يعجبها تعليقات المصريين والتي دائما ما تتسم بخفة الدم، مشيره إلى أنها تعمل حاليا على أحد الأعمال الدرامية التي ستشاركها فيها الفنانة مني ذكي وسيتم عرضه كمسلسل خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في دور لها ليس بالكبير: "حتى لو مساحة الدور مش كبيرة أنا عارفة هبقي عاملة في المسلسل أزاي، ومنى ذكي بحبها أوي".