الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار الفوري في ليبيا

أعلنت الكويت، مساء اليوم، ترحيبها بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، عن أمله بأن يفضي الحوار السياسي الداخلي المزمع المباشرة فيه، إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويضع حدا لكافة التدخلات الخارجية، بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا، وأضرار بالأمن القومي العربي.

ودعا المصدر، كافة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذه الدعوة، بما يمكن من الوصول إلى الحل الدائم والشامل، وينهي الاقتتال والصراع في ليبيا، وسنوات من الاقتتال والمعاناة للشعب الليبي.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، أعلن، في وقت سابق اليوم، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، مع وقف أي عمليات قتالية وعسكرية لقواتها، وجعل "سرت" و"الجفرة" منطقتين منزوعتي السلاح.