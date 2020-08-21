الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحب الاتحاد الأوروبي، بما وصفه "الاتفاق المهم والإيجابي" لوقف لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكىة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعلنا في وقت سابق اليوم، وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا أُعلن عنه في بيانين منفصلين لكل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكتب كونتي، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة: "إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية المواطنين"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا تطور هام نحو حل سياسي للأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.