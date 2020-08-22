يوسف فوزي: لم أهمل في صحتي.. وناس كتير بتسأل عني

اعتذر الفنان يوسف فوزي، من الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، عن عدم الرد على مكالمات معدي البرنامج، "مكسوف منك جدا، لأنكم طلبتوني أكتر من مرة وكانت ظروفي صعبة شوية، وباخد أدوية بتنيمني".

وعلق الفنان على تصريحات منسوبة له بأنه يشتكي لأنه لا يوجد أحد يسأل عنه، مؤكدا أن هذا هذا غير صحيح، "ناس كتير بتسأل عني، ولكن الفكرة بنام عشان الأدوية بتأثر عليا، لأن جالي مرض الشلل الرعاش ومكنش ينفع أكمل تمثيل، آخر حاجة عملتها كانت في 2015 مع عادل إمام (أستاذ ورئيس قسم) وكنت قاعد جنبه في مشهد فحس بالرعشة، مش هاخد زمني وزمن غيري، وأنا الحمد لله مبسوط".

ونفى "يوسف"، التصريحات المنسوبة له بأنه أهمل حالته الصحية: "أنا روحت في 2013 لدكتور وقولتله بحس إن فيه رعشة من جوايا، قالي لازم تاخد أدوية، لأن دي حاجة هتعيش بيها وهتتعايش بيها، ومتقعدش تفكر في الحكاية دي، ونصحني بأن آخد أدويتي وأريح أعصابي وألعب رياضة".