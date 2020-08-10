هالة سرحان تدعم يوسف فوزي: ناس كتير بتحبك وقلوبها معاك

أعلنت الإعلامية هالة سرحان دعمها للفنان يوسف فوزي بعد مرضه بالشلل الرعاش.

وكتبت هالة، عبر موقع "تويتر": "ربنا قادر على كل شيء إنه على كل شيء قدير، خللي عندك ثقة وأمل زي ما قلت لك قبل كده الإرادة علاج واليقين والإيمان والدعاء واعرف إن فيه ناس كتير أوي أوي بتدعي لك وقلوبها معاك".

وقال يوسف فوزي في تصريح سابق لـ"الوطن": "اكتشافي لهذا المرض جاء بعد شعورى بذبذبات في ذراعي اليمنى، بشكل مفاجئ ومتواصل، لكن كانت تختفي حينما أقبض على ذراعي بقوة، حتى قررت التواصل مع دكتور أعصاب، وقال لي مُباشرة "أنت مُصاب بالشلل الرعاش"، لكنه حاول طمأنتي؛ قائلًا إنَّ النوع الذي أصبت به خفيف وأعراضه ليست قاسية، مثل الملاكم محمد علي كلاي، الذي كان مصاباً أيضاً بالشلل الرعاش، لكنه كان يفتقد النطق وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط، فهو "مرض لعين"، فأتمنى من الله أن يسترها معي، وألا تتغير إصابتي إلى هذا النوع الخطير، فالطبيب أوصاني: "عِش حياتك واطمئن".