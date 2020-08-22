محمد رشاد يعرض على ضحية التنمر بكفرالشيخ حضور تسجيل أغنيته الجديدة

أعلن المطرب محمد رشاد، عبر حسابه على "إنستجرام" تضامنه مع الشاب أحمد عمر ضحية التنمر في مدينة كفر الشيخ.

وكتب "رشاد"، "تقييم أى إنسان فى أى مجال بأخلاقه وعمله مش بشكله، وأنا شايف أن أحمد عمر شاب زى الفل ومش ناقصه حاجة وأنا على المستوى الشخصى أتمنى أقابله وأتصور معاه أحلى صورة، وياريت يحضر معايا تسجيل أغنيتى الجديدة فى الأستوديو وأى حفل قريب لما الظروف تسمح بإقامة حفلات، لا للتنمر، محمد رشاد".

روى شاب يدعى أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، واقعة تنمر تعرض لها خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ حيث نشر عبر حسابه على "الفيسبوك" واقعة التنمر على شكله أثناء إجرائه اختباراته القدرات.

وتفاعل الآلاف من رواد موقع "فيس بوك"، مع رسالة الشاب، مطالبين بسرعة فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها.