محمد رشاد يحسم انفصاله عن مي حلمي: خلعت دبلة زواجي.. والسبب شخصي

حسم الفنان محمد رشاد الجدل حول حقيقة انفصاله من المذيعة مي حلمي، بعد أن حل مؤخرًا كضيف عبر برنامج "اي تي".

وأوضح "رشاد" فى اللقاء، أنه خلع دبلة الزواج من يده، مشددًا على أن الانفصال تم رسميًا، ورفض التحدث عن الأسباب التي وصفها بـ"الشخصية" التي لا يجب التحدث فيها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث المطرب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، عن انفصاله عن الإعلامية مي حلمي منذ أيام، وكتب "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته مى حلمى بعيدًا عن أعين الإعلام، وقرر "رشاد" إلغاء متابعة "مي" عبر حسابه على "إنستجرام"، كما حذف كل الصور التي تجمعهما.