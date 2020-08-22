السيطرة على حريق ضخم بجبل قربص في تونس

قال المدير الجهوي للحماية المدنية بمدينة نابل التونسية، العميد لطفي بن علي، مساء أمس الجمعة، إن وحدات الحماية المدنية تمكنت بعد عدة ساعات، من السيطرة على حريق هائل أتى على أكثر من 30 هكتارا من المساحة الغابية لجبل قربص.

وجبل قربص يقع بشمال غربي الوطن القبلي بتونس، حيث تقع مدينة قربص ويبلغ ارتفاعه 378 مترا.

وأكد "بن علي"، استخدام 4 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية و3 سيارات على ملك إدارة الغابات، فيما شارك في عملية الإطفاء 40 عونا من الإدارتين المذكورتين، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأوضح بن علي، أن أسباب اندلاع الحريق مازالت مجهولة.