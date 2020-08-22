أطباء متدربون بكوريا الجنوبية يضربون احتجاجا على خطة زيادة طلاب الطب

بدأ آلاف الأطباء المتدربين في كوريا الجنوبية إضرابا، أمس الجمعة، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب، مما أثار انتقادات عامة وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الأطباء المتدربين بدأوا إضرابا محدودا منذ أوائل هذا الشهر، بعد أن أعلنت الحكومة عن خطتها لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بمقدار 4 آلاف طالب إضافي، على مدى السنوات العشر المقبلة، بهدف التعامل بشكل أفضل مع أزمات الصحة العامة.

وأضافت "يونهاب"، أنه على الرغم من الدعوات المتزايدة للعودة إلى العمل وسط الجائحة، فإن الجمعية الطبية الكورية أوضحت أنه يجب على الحكومة أولا إلغاء خططها الإصلاحية قبل إلغاء الإضرابات، مضيفة أن الأطباء سينظمون إضرابا لمدة 3 أيام في الأسبوع المقبل كما هو مخطط له.

وانتقد نائب وزير الصحة بكوريا الجنوبية "كيم كانج-ليب"، إضراب الأطباء، قائلا إن الحكومة ستتعامل بصرامة مع إضراب الأطباء وفقا للقانون.

وجدد "ليب"، تأكيد أن الحكومة مستعدة لبدء محادثات مع الأطباء لمناقشة خطة زيادة عدد طلاب الطب إذا عاد الأطباء إلى واجباتهم وألغوا الإضراب، رغم أن وزارة الصحة قالت إنها لا تستطيع التخلي عن سياستها.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء "جونج سيه-كيون"، عن أسفه، قائلا إن الأطباء الذين يجب أن يحموا أرواح الناس في هذا الوضع الخطير مع انتشار "كوفيد- 19"، بدأوا إضرابا جماعيا.

وقالت وزارة الصحة، إن الحكومة تنظر في توجيه أوامر إلى الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل بموجب القوانين الطبية إذا كان الإضراب المطول يهدد حياة وسلامة المرضى.

وأضافت الوزارة الكورية، أنه إذا لم يتبع الأطباء المضربون الأمر، فقد يتم إلغاء تراخيصهم أو التعرض للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون "25240 دولارا أمريكيا".

من جانبها، قالت جمعية الأطباء المتدربين والمقيمين الكوريين، إن احتجاجا بدأ بالأطباء في السنة الرابعة الذين يعملون في المستشفيات الكبيرة أولا، ويليهم الأطباء في السنة الثالثة، اليوم السبت، والأطباء في السنة الأولى والثانية في غد الأحد.

وأشارت جمعية الأطباء المتدربين، إلى أن جميع الأطباء المتدربين العاملين في غرف الطوارئ يضربون عن العمل ابتداء من أمس الجمعة، لفترة غير محددة من الوقت.

وأجلت المستشفيات الكبرى مثل مركز أسان الطبي ومركز سامسونج الطبي في سول عمليات الجراحة غير الحرجة.

وأبلغت البلاد عن 324 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، بأمس الخميس، منها 315 حالة إصابة محلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16670 حالة وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويعد هذا العدد الأكبر من نوعه منذ يوم 8 مارس الماضي، عندما وصل العدد اليومي لحالات الإصابة إلى 367 حالة.

ووصل العدد اليومي لحالات الإصابة إلى أكثر من 100 حالة منذ يوم 14 أغسطس الجاري، عندما تم الإبلاغ عن 103 حالات، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة في الأيام الثمانية الماضية إلى حوالي 1900 حالة.