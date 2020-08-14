رئيس كوريا الجنوبية و"موريسون" يبحثان سبل التعاون في مواجهة كورونا

بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، سبل التعاون في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح المتحدث باسم المكتب الرئاسي "كانج ميون-سوك"، أن الاتصال الهاتفي استمر لمدة 35 دقيقة، وجاء بناءً على طلب رئيس الوزراء الأسترالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

وأكد موريسون، خلال الاتصال، أن كوريا الجنوبية نجحت في الاستجابة لكورونا المستجد، وأن بلاده تراجع النموذج المثالي الكوري الجنوبي في مواجهة الوباء.

وأعرب "مون جيه-إن"، عن تقديره لهذا التقييم الجيد، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية لا تزال تشهد حالات الإصابة بكورونا المستجد بصورة متفرقة، ولذلك فهي تتوخى الحذر.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، أستراليا إلى الانضمام إلى معهد اللقاحات الدولي، وهو المنظمة الدولية التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرًا لها.