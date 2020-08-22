ماهيندرا تطلق الجيل الجديد من "Thar": نسخة طبق الأصل من "جيب رانجلر"

لم تعد الصين فقط هي من تقلد السيارات، فقد أخذت الهند نفس الحيلة في جذب العملاء لشركاتها من خلال تقليد بعض الموديلات الشهيرة لتقدمها تحت علامة شركة صينية بسعر منخفض وأوبشن وفير.

كذلك فعلت "ماهيندرا" الهندية في الجيل الجديد من "ثار Thar" التي تشبه "جيب رانجلر"، أو بمعنى أصح نسخة طبق الأصل فى التصميم الخارجي والداخلي.

وستكون "Thar" متوفرة في الأسواق بداية من شهر أكتوبر من هذا العام بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 150 حصانا وعزم 320 نيوتن مترا، بالإضافة لمحرك ديزل سعة 2.2 لتر بقوة 130 حصانا وعزم 300 نيوتن متر.