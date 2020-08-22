الهند: مقتل 5 متسللين على الحدود مع باكستان

أعلن مسؤولون في الهند، مقتل 5 متسللين برصاص قوات أمن الحدود خلال مواجهات بينهم على طول الحدود الهندية الباكستانية في ولاية البنجاب شمال البلاد صباح اليوم.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن المسؤولين قولهم: "إن فريق دورية تابع لقوة أمن الحدود رصد المتسللين أثناء محاولتهم دخول الجانب الهندي عند منطقة "خيمكاران" الحدودية في مدينة "تارن تاران" بالبنجاب، وأطلقوا النار على الجنود بعد مقاومتهم لأوامر التوقف، وتم الرد عليهم؛ ما أسفر عن مصرع 5 متسللين.