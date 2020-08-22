سعر الدولار اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 22 أغسطس، وتقدم الوطن استمراراً للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وشهد الدولار يوم الأربعاء الماضي قفزة كبيره في التعاملات، وذلك خلال قياس آداء العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى، وجاء تلك القفزة لتكون بمقدار واحدا بالمئة لتكون ذلك أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء.

وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة، وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأمريكي يوم الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو.

وانخفض اليورو، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16 بالمئة، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.3078 دولار وارتفع بنحو 0.7 بالمئة مقابل الين إلى 106 ينات، وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتا إلى 0.7180 دولار أمريكي بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهرا عند 0.7275 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي بنحو 1.3 بالمئة من أعلى مستوى خلال يوم ليجري تداوله مقابل 0.6561 دولار أمريكي.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي أيضا وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل السبت في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.