تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من المطار في جنوب السودان

تحطمت طائرة، صباح اليوم، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه من غير المعروف حتى اللحظة نوع الطائرة وعدد الضحايا.

وقال موقع "سودان بوست" إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي، صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

وأوضح شاهد عيان في حديثه إلى "سودان بوست"، أن الطائرة التي قيل إنها متجهة إلى دولة لم تذكر اسمها أقلعت من مطار جوبا الدولي في الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.

وأشار شاهد عيان آخر من جوبا، إلى أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والذين نجوا غير واضح حاليا.