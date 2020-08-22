السعودية تتجه لاعتماد الذكاء الاصطناعي لمحاربة التستر التجاري

تتجه السعودية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، لتفعيل برنامج أقرته الحكومة أخيرا بهدف محاربة التستر التجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشارت تقديرات مختصين، إلى أن التستر التجاري يكبد الاقتصاد السعودي خسائر تتجاوز 93 مليار دولار أمريكي سنويا.

ولخفض هذه الخسائر ستستعين السلطات السعودية في سياق جهود مكافحة التستر التجاري، بالذكاء الاصطناعي لقياس نسب حالات الاشتباه بالتستر وتحديث بياناتها بشكل دوري، فضلًا عن تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بهذا المجال.

ونص القانون السعودي على أنه لا يحق لأي مواطن أن يمكن شخصا أجنبيا من العمل لحسابه الخاص، كما حظر على المستثمر الأجنبي أن يمكن غير السعودي من الأمر ذاته، فإن فعل، يجد نفسه من مرتكبي التستر التجاري، وهنا يتدخل القانون لزجر المخالفين.

وقالت السلطات السعودية إن ممارسة التستر التجاري تساهم في ارتفاع نسب البطالة.

وأثبتت التحريات أن بعض الاشخاص يلجأون إلى التستر لتفادي خوض غمار التجربة التجارية الحقيقية في السوق، ويمكن في الوقت ذاته الوافد من تفادي دفع رسوم الاستثمار الأجنبي.

وحسب أرقام رسمية فقد أحالت السلطات السعودية على القضاء أكثر من 1800 قضية تستر عام 2019، مسجلة بذلك زيادة بنحو 53 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

وقررت السعودية، قبل أيام، إنشاء لجنة وزارية تشرف على برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري.