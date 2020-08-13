معهد ITI يفتح باب التقدم لبرنامج إعداد المدربين بمجال الذكاء الاصطناعي

يعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن فتح باب التقدم لبرنامج إعداد المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي والذي تقدمه كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية "EPITA" لتدريب المجموعة الأولى من المدربين المعتمدين والمؤهلين لتدريس البرنامج للكوادر المصرية.

التدريب مزمع عقده عن بعد خلال شهر أكتوبر القادم وهو مجاني بالكامل وتتولى الكلية الفرنسية عملية الاختيار والقبول لمن تنطبق عليه الشروط، ويتم الحصول على شهادة مدرب معتمد من الكلية الفرنسية بعد اجتياز التدريب.

برنامج EPITA-MCIT للذكاء الاصطناعي هو برنامج تعليمي مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية "EPITA" يتم إتاحته من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، حيث تقوم الكلية الفرنسية بتقديم المنهج التعليمي لدبلومة التدريب والذي سيتم تطويره بما يتواكب مع احتياجات السوق المصرية، وخلق نظام فعال لنقل المعرفة من خلال تدريب المدربين المؤهلين وتمكينهم من المناهج المخصصة لدبلومة ما بعد التخرج في مجال الذكاء الاصطناعي.

المؤهلات المطلوبة

- بكالوريوس هندسة أو حاسبات أو علوم حاسب (يفضل ماجستير أو دكتوراه في مجال ذو صلة).

- خبرة تدريسية عام على الأقل في برامج/ مقررات تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة عملية عام على الأقل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

الالتزامات والتوقعات

- حضور البرنامج التدريبي الذي تقدمه الكلية الفرنسية "EPITA" عن بعد خلال شهر أكتوبر.

- الالتزام بالمشاركة في تدريس مناهج دبلومة التسع أشهر التي سيتم تنفيذها فيما بعد ضمن برامج معهد تكنولوجيا المعلومات.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات والتقدم للبرنامج عن طريق الموقع الرسمي للمعهد من هنــــــــا، ورفع السيرة الذاتية باللغة الانجليزية