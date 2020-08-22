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محافظ أسوان يغلق مخبزا بلديا لسوء الجودة

كتب:

عبد الله مشالي
11:05 ص | السبت 22 أغسطس 2020
محافظ أسوان يغلق أحد المخابز البلدية المخالفة لوزن وجودة رغيف العيش

محافظ أسوان يغلق أحد المخابز البلدية المخالفة لوزن وجودة رغيف العيش

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس، تعليماته لمديرية التموين بغلق أحد المخابز البلدية خلف نقطة شرطة كيما بمدينة أسوان، بعد ورود شكوى مصورة من أحد المواطنين بمخالفة المخبز للأوزان القانونية لأرغفة العيش التي يبيعها وسوء جودتها.

ووجه عطية مسؤولي مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة وتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المخابز، للتأكد من التزامها بوزن وجودة رغيف العيش.

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