محافظ اسوان يشيد بالدور التنموي لـ"مصر الخير"

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور التنموي لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة في مختلف المجالات التنموية ومشاركتها المجتمعية في تحسين مستوى معيشة الموطنين حيث زاد نصيب المحافظة من صك الأضحية لتصل لذبح 105 عجول جار توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والمناطق النائية والشعبية ضمن مشروع صك الأضحية.

وأوضح المحافظ، بأن مؤسسة مصر الخير قامت أيضاً بمساندة الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا سواء بدعم مستشفيات العزل والعزل المنزلى ببعض الإحتياجات من العلاج والمستلزمات الطبية والمطهرات ، بجانب توفير عدد 79 من أجهزة مولدات الأوكسجين والأشعة المقطعية والتحاليل ، بالإضافة إلى 260 ألف كرتونة للسلع الغذائية تم توزيعها على المتضررين من العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر إحتياجاً.

وكشف الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأن التعاون بين مصر الخير ومحافظة أسوان لمواجهة المشاكل الجماهيرية الملحة كان له العديد من الثمار التنموية من أبرزها الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية أبو الريش قبلى بتكلفة 1.2 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه جار حالياً طرح إحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بأبوالريش بحرى بتكلفة 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى المصرى و إشراف مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما سيساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة للمواطنين.

وأضاف موسى بأن برتوكول التعاون مع البنك الأهلى يشمل أيضاً توجيه 30 مليون جنيه أخرى منها إنشاء مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصل دراسى، مؤكدا أن أن ذلك توازى مع إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 50 % من إعادة تأهيل مركز شباب أوبو الريش قبلى بتكلفة 3 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة السباعية غرب للتعليم الأساسى بتكلفة 8 مليون جنيه والتى تضم 12 فصلا دراسيا.