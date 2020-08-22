الكاظمي: الحوار مع الولايات المتحدة سيؤسس لمرحلة جديدة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، إن الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين بغداد وواشنطن سيؤسس لـ"مرحلة جديدة" من العلاقات الثنائية.

وأضاف الكاظمي، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المباحثات واللقاءات التي قام بها مع مسؤولين أمريكيين كانت بناءة لأبعد الحدود.

وقالت بيلوسي، "إن العراق بلد مهم في منطقة صعبة"، مؤكدة أن هناك "إجماعًا" على دعمه.

وأعلن الكاظمي، أمس الجمعة، أنه جرى الاتفاق مع الولايات المتحدة على إعادة انتشار قواتها خارج العراق، واختيار فريق فني لإيجاد آلية الانتشار.

وقال الكاظمي: "إن لقاءنا مع ترامب مهم وناجح، واتفقنا مع الجانب الأمريكي على إعادة انتشار القوات خارج العراق"، مشيرًا إلى الاتفاق "على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج البلاد".

وأوضح أنه "لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، مؤكدًا أن العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى.

وأضاف الكاظمي: "وقعنا عقدًا مهمًا ومفيدًا لعموم العراق فيما يخص النفط بمحافظة ذي قار".